أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المعين بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير سجون المنطقة المعين حديثاً العقيد تميم بن فايز العمري .

وهنأ سموه العقيد العمري بمناسبة تعيينه ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ، فيما استعرض سموه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الإصلاحيات في المنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الدور المهم للإصلاحيات من خلال برامج الإصلاح والتأهيل, منوهاً بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية للسجناء وأسرهم .

من جانبه قدّم العقيد العمري شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهود ما يحقق التطلعات.