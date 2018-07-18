بالفيديو .. أخصائية طوارئ: مهام المسعفات عمل إنساني يخدم المجتمع

أماني الغامدي(صدى):

تحدثت سارة العنزي أخصائية إسعاف وطوارئ في مدينة الملك فهد ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ، عن أهمية الإسعافات ، ودورها في علاج المصابين ، والمهام المتخصصة للمرأة .

وقالت سارة ، طبيعة عمل المسعفات لا تقتصر على طبيعة النساء فقط والحالات النسائية ، مهام عملنا تشمل جميع الحالات الحوادث والحالات الطارئة .

وتابعت سارة ، أحب أنصح الجميع أن يأخذ دورات في الإسعافات الأولية ، وإذا لم يكن لدى الشخص علم بالإسعافات يتصل بالإسعاف لمساعدته ، فهناك عدد ممن التصرفات تؤدي لتدهور حالة المريض وضرر أكثر له ، ممكن مريض يتعرض للشل إذا تحرك بطريقة خاطئة عقب تعرضه لحادث .

وأضافت سارة ، الإسعافات الاولية دورة تساعد كافة المواطنين ، فعند حدوث أي واقعة مفاجئة لمريض يجب أن نتأكد أول شئ أن المريض يتنفس ، وإذا لم يكن يتنفس يجب التأكد أن اللسان لم يرجع إلى الخلف ويغلق المجرى الهوائي ، مٌشيره إلى أن إذا لم يكن الشخص الذي يساعد المرييض لديه خلفية عن الاسعافات الأولية وكيفية التصرف ، عليه الأتصال بالإسعاف وعدم التدخل حتى لا يضر بالمريض .