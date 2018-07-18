مستشفى قوى الأمن بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مستشفى قوى الأمن بالرياض، عدة وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، من أجل العمل بمقر المستشفى، في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– منسق توظيف التمريض.

– مشرف التمريض.

– مساعد مدير التمريض ” قسم خدمات صحة الأم والطفل.

– أخصائي التمريض السريري.

– مساعد مدير التمريض ” قسم الخدمات الجراحية المتخصصة ” .

– مساعد مدير التمريض ” الرعاية الإسعافية ” .

– مسجل ممرض ثانٍ ” طب الأورام/ وحدة التكليف الخاصة ” .

– مسجل ممرض ثانٍ ” العناية المركزة/ الجراحة/ الطوارئ/ التنظير ” .

– مسجل أول طب التخدير.

وأوضح المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتبارًا من تاريخ 17 يوليو 2018م، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا