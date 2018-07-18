” سلمان للإغاثة ” يتفقد مشاريعه الإنسانية المنفذة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش

محمد السعران(صدى):

تفقد فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة عبدالعزيز بن سالم القريني.

اليوم في زيارة مخيمات اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش، وجال الوفد على العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز هناك بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية هناك.

وقد وزع الفريق اليوم السلال الغذائية و 1000 حقيبة تحتوي على أدوات العناية الشخصية في مخيمات كوتوبالونج ومخيمات شاملابور.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيال تقديم المساعدات لمهجري الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم .