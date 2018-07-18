لغيرتها من جنيّة.. امرأة تقتل زوجها بوضع مادة سامة له بالطعام
اعترفت سيدة مصرية تسمى سعاد محمود، وتبلغ 38 عامًا بوضع مادة سامة لزوجها في الطعام بمنزلهما في محافظة المنوفية.
وأوضحت الزوجة خلال تحقيقات الشرطة، أنها أقدمت على فعلتها بسبب حديث زوجها الدائم لها عن معاشرته إحدى الجنيّات وإقامة علاقات حميمية معها.
وأكدت أنها لا تندم على فعلتها لمجاهرة زوجها بخيانتها أمام جيرانها وأقاربها، لافتةً إلى أنها لم تعلم مدى حقيقة الروايات التي يتبناها زوجها؛ لكن الأمر تسبب في إهانتها أمام الجميع، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
abdul[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 4 ساعات
نعم، كان يعاشر إحدي الجنيات اسمها سعاد محمود.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30367 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31014 ] نشر منذ 3 ساعات
كذابه
الا لقيتي لك عشيق
وصرفتي الأول بوجبة مسمومه🤔
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات
جبتها من الاخر ياولد بلقرن ..يالنسيب والقريب.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 1 ساعة
اهل العقول براحة .. قال ايش يعاشر جنيه وقتلته من الغيره بالله هذي وين تنصرف