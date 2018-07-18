لغيرتها من جنيّة.. امرأة تقتل زوجها بوضع مادة سامة له بالطعام

القاهرة(صدى):

اعترفت سيدة مصرية تسمى سعاد محمود، وتبلغ 38 عامًا بوضع مادة سامة لزوجها في الطعام بمنزلهما في محافظة المنوفية.

وأوضحت الزوجة خلال تحقيقات الشرطة، أنها أقدمت على فعلتها بسبب حديث زوجها الدائم لها عن معاشرته إحدى الجنيّات وإقامة علاقات حميمية معها.

وأكدت أنها لا تندم على فعلتها لمجاهرة زوجها بخيانتها أمام جيرانها وأقاربها، لافتةً إلى أنها لم تعلم مدى حقيقة الروايات التي يتبناها زوجها؛ لكن الأمر تسبب في إهانتها أمام الجميع، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة .