الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة تحد من الرؤية بمكة

جدة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الطائف، والأجزاء المجاورة لها ” ، يحذر من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 13:35 من اليوم الأربعاء الموافق 18/7/2018م، وذلك على أن تنتهي الساعة 21:00 من نفس اليوم.