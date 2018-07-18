بالصور.. تفاصيل ملاحقة مهرب ” قات ” في جازان واحتراق مركبته

تركي السالم(صدى):

عثرت الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على كميات كبير من نبات القات، داخل سيارة احترقت بعدما لاحقتها دوريات الأمن، حيث وجدتها مشتعلة بعد هروب القائد منها.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة في جازان بالإنابة، عيسى الحريصي، بأن دوريات القطاع الجبلي بالفرقة الثالثة في فيفاء، اشتبهت بمركبة من نوع ” جنسس ” على الشارع العام المؤدي من عيبان إلى العيدابي.

وأضاف أنه تم الإشارة إلى قائدها بأن يتوقف إلا أنه هرب مسرعًا بالسيارة واختفى عن الأنظار، فتمت متابعته حتى عُثر على المركبة في حالة التوقف واشتعال النيران بها وهروب قائدها.

وأشار إلى أنه تم ملاحظة وجود كميات كبيرة من نبات القات في داخلها، فجرى إبلاغ العمليات واستدعاء فرقة من الدفاع المدني بمحافظة العيدابي، وجرى إخماد النيران وإحالة القضية للجهات المختصة.