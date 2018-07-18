بالصور.. المشيطي يتفقد سير العمل واستعدادات الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

تفقد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي خلال زيارتهِ لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المحاجر والمواقع المخصصة لاستقبال المواشي والمختبرات ، كما التقى مدير فرع الوزارة في المنطقة الدكتور عمر الفقيه .

وتم في اللقاء مناقشة الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم الحج ، بهدف التأكد من جاهزية كافة القطاعات لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن , وضم الاجتماع كلاً من مدير إدارة المحاجر بالفرع الدكتور غالب الصاعدي ، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع الخيبري ، ومدير محجر المطار خالد أبوحيمد ، ومدير ميناء جدة الإسلامي الدكتور عبدالرحمن الزهراني، ومدير محجر الخمرة الدكتور حامد الحربي، ومدير المختبرات عبدالله باحمدين، ومدير المتابعة خالد الرفاعي ، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع وائل العتيبي ، وناقش الاجتماع جدول الأعمال الخاص بالزيارة وعملية سير العمل بالفرع، وكافة الخطط البيطرية والمحجرية التي أعدت لموسم الحج .

من جانبهِ حث المشيطي خلال جولته الميدانية جميع العاملين بالفرع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها “البيئة، والمياه، والزراعة ” بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، ومثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة.