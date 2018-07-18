بالفيديو.. أول تعليق من فضل شاكر بعد تبرئته من المحكمة
خرج المطرب اللبناني، فضل شاكر، في أول تعليق له بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن القضاءة الذين أصدروا هذا الحكم سيتم تسجيل موقفهم ف بتاريخ لبنان لمهنيتهم وعدم خضوعهم لأحد.
وأوضح ” شاكر ” في رسالة صوتية بثها البرنامج المصري ” العاشرة مساءًا ” ، أن بعض وسائل الإعلام فبركت الكثير من القصص ورمته بالإجرام قائلًا إنها ” أبواق للكذب ” ، مؤكدًا أن برائته العامة ستظهر إذا انحصر الملف في الإطار القانوني وليس السياسي.
يذكر أن القضاء اللبناني كان قد أصدر قراراً منع بموجبه محاكمة الفنان فضل شمندر المعروف بـ ” فضل شاكر ” لعدم كفاية الأدلة بشأن التهم الموجهة إليه التي من بينها تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال.
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