بالفيديو.. أول تعليق من فضل شاكر بعد تبرئته من المحكمة

أماني الغامدي(صدى):

خرج المطرب اللبناني، فضل شاكر، في أول تعليق له بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن القضاءة الذين أصدروا هذا الحكم سيتم تسجيل موقفهم ف بتاريخ لبنان لمهنيتهم وعدم خضوعهم لأحد.

وأوضح ” شاكر ” في رسالة صوتية بثها البرنامج المصري ” العاشرة مساءًا ” ، أن بعض وسائل الإعلام فبركت الكثير من القصص ورمته بالإجرام قائلًا إنها ” أبواق للكذب ” ، مؤكدًا أن برائته العامة ستظهر إذا انحصر الملف في الإطار القانوني وليس السياسي.

يذكر أن القضاء اللبناني كان قد أصدر قراراً منع بموجبه محاكمة الفنان فضل شمندر المعروف بـ ” فضل شاكر ” لعدم كفاية الأدلة بشأن التهم الموجهة إليه التي من بينها تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال.