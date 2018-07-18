” المرور ” تنفي تقييم الراغبات بالقيادة بدون تحقيق الحد الأدنى من ساعات التدريب

علي القحطاني (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه لا توجد آلية لتقييم النساء الراغبات في الحصول على رخصة قيادة، دون الحصول على الحد الأدنى من ساعات التدريب المطلوبة والمحددة بـ6 ساعات؛ حيث نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، وجود آلية لتقييم النساء الراغبات في القيادة لتحديد عدد الساعات التي يتطلبها حصولهن على الرخصة.

وأشار اللواء محمد البسامي إلى أن لائحة المرور كانت واضحة في تحديد الحد الأدنى للساعات وهو 6 ساعات، والحد الأعلى 30، وساعات إضافية لمن لا ينجح بعد إتمام الساعات المطلوبة، لافتًا إلى أن اللائحة المعدلة لنظام المرور تنص على اشتراط كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة، العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة.

وأكد أنه تم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ6 ساعات، ومن لا تتوافر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ30 ساعة، تقل بقدر اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة.