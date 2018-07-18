78 ألف زائر لخيمة ” هيئة الثقافة ” في عكاظ

محمد السعران(صدى):

حظيت فعاليات خيمة “تعاكظ ” التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة في مهرجان سوق عكاظ بتفاعل جماهيري كبير تجاوز حاجز78 ألف زائر خلال أيام المهرجان، في رقم يعكس نجاح الخيمة الثقافية وقدرتها على جذب الزوار بفعاليات متنوعة استهدفت جميع شرائح المجتمع.

وشهدت خيمة ” تعاكظ ” فعاليات ثقافية شملت كافة الجوانب الإبداعية وذلك عبر 14 مساراً سارت بالتوازي طيلة أيام المهرجان، تضمنت منصات لدعم الكتاب وأمسيات شعرية ومسابقة للأفلام وورش للخط العربي، والمسرح والموسيقى والرسم والتصوير الفوتوغرافي إلى جانب مسابقة “بليغ عكاظ” التي تمكنت الهيئة من خلالها من اكتشاف مواهب سعودية متميزة في الإلقاء والفصاحة والبيان.