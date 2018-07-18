بمشاركة أكثر 6000 طالب وطالبة.. أبناء إنسان يبتهجون بفرحة نجاحهم

محمد السعران(صدى):

احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) بأبنائها الناجحين في مختلف المراحل الدراسية، بجميع فروعها في منطقة الرياض ، بحضور محافظي المحافظات ورجال الأعمال والداعمين. وقد شارك في حفل فرحة النجاح الخامس عشر أكثر من (6000) طالبا وطالبة

وتهدف الجمعية من خلال إقامة هذه الحفلات إلى إدخال السرور والبهجة إلى نفوس أبنائها الأيتام ومشاركتهم فرحة النجاح، وتشجيعهم لبذل المزيد من الجد والمثابرة.

وتضمنت حفلات فرحة النجاح العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات الثقافية والعروض المسرحية ، والألعاب المتنوعة ، بمشاركة الفرق الترفيهية والتطوعية التي رسمت البسمة على شفاه الأبناء.

واشتملت الحفلات كذلك على أركان التسالي وتقديم الوجبات والهدايا للناجحين، إضافة إلى توزيع شهادات الشكر والدروع التذكارية على الفرق الداعمة لحفلات فرحة النجاح .

وعبر أبناء إنسان الناجحين عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدين على المضي قدمًا لتحقيق أعلى المراتب العلمية ، لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية لخدمة أنفسهم ووطنهم، وليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في دعمهم وتحفيزهم من خلال حفلات فرحة النجاح وشاركهم الفرح والسرور.

يشار إلى أن جمعية ” إنسان ” دأبت على تنظيم هذه الفعاليات في فروعها البالغ عددها ( 19 ) فرعًا ، منها ( 5 ) فروع في العاصمة الرياض، و( 14 ) فرعًا في كل من محافظات ( الخرج – الدوادمي ـ الزلفي – المجمعة – الأفلاج – وادي الدواسر- القويعية – رماح ـ حوطة بني تميم ـ السليل ـ شقراء – عفيف ـ مرات ـ الحريق ) ، لتفعيل خططها التي تنفذها ضمن برنامج الرعاية التعليمية الذي اشتمل على تأهيل الأبناء، ومتابعتهم دراسيًا ، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات الدراسية من خلال الحقيبة المدرسية،ـ إضافة إلى توفير وسائل المواصلات، وإزالة العقبات التي تعترض مسارهم التعليمي، وتوجت هذه الجهود بإلحاق الكثير من الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة، إضافة إلى ابتعاث أكثر من 255 طالبًا لمواصلة دراستهم في الخارج .