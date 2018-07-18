بالفيديو.. الاتحاد يؤدي التدريبات الصباحية بالنمسا

نواف السالم(صدى):

واصل نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، تدريباته الصباحية في معسكره الخارجي بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وأظهر مقطع فيديو، نشره نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” الحصة التدريبية الصباحية للفريق الكروي الأول في معسكره الاعدادي بالنمسا.

وعلى جانب آخر، كانت مصادر مقربة من الاتحاد، قد كشفت أن اللجنة الثلاثية المختصة بملف القضايا الداخلية والخارجية أنهت مستحقات البرازيلي ” دي سوزا ” التي تصل إلى نحو 18 مليون ريال.