” البنوك السعودية ” توجه نصائح لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي

عادل الحربي(صدى):

وجهت البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، نصائحًا إلى الأفراد لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المالي.

وأوضحت ” البنوك السعودية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي يجب: ” تأكد من استخدام يدك لتغطية لوحة الأرقام عند إدخال الرقم السري في أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع. ”

وكانت ” البنوك السعودية ” قد نصحت: ” عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية ” ، متابعةً: ” عدم تقديم المساعدة المصرفية للغرباء والمجهولين. ”

وأضافت: ” المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين ” ، لافتة إلى: ” عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين للحصول عليها. “