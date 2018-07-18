” البنوك السعودية ” توجه نصائح لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي
وجهت البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، نصائحًا إلى الأفراد لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المالي.
وأوضحت ” البنوك السعودية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي يجب: ” تأكد من استخدام يدك لتغطية لوحة الأرقام عند إدخال الرقم السري في أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع. ”
وكانت ” البنوك السعودية ” قد نصحت: ” عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية ” ، متابعةً: ” عدم تقديم المساعدة المصرفية للغرباء والمجهولين. ”
وأضافت: ” المحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين ” ، لافتة إلى: ” عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين للحصول عليها. “
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 16 دقيقة
المدينة الفاشلة
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