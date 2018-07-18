” البيئة ” أكثر من 18 ألف رأس من الماشية تم السماح بتصديرها

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة إحصائية حديثة عن الإرساليات الحيوانية الصادرة حسب منفذ الخروج منذ بداية قرار السماح بتصدير المواشي الحلية والذي صدر قبل سبعة أشهر وحتى شهر رمضان الماضي , حيث سمح القرار بتصدير ذكور المواشي الحية لمربي الثروة الحيوانية .

وبلغت اعداد المواشي المسموح لها بالتصدير 18698 رأس من الماشية وتم خروجها عبر المنافذ التالية :منفذ البطحاء ،ابقار 82 ابل 79 اغنام 528 ، ومنفذ الحديثة اغنام 1 ، ومنفذ جسر الملك فهد اغنام 1 ، ومنفذ الخفجي اغنام 201 ابل 52 ، ومنفذ الرقعي 17754 ، وبلغ الاجمالي 18698 رأس من المواشي المسموح بتصديرها .