حسن التصرف انقذهم.. نجاة 7 أشخاص من حريق اندلع بفيلا في الرياض

عادل الحربي (صدى):

نجا سبعة أفراد من حريق نشب بإحدى الفيلات في العاصمة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بفضل نباهة شاب وحسن تصرفه.

فمع بداية اندلاع الحريق، سارع الشاب بإبلاغ الدفاع المدني، وعلى الفور اتجه لتنبيه أفراد الأسرة الذين كانوا نائمين، والاحتماء في إحدى الغرف، وذلك حين شعر بنشوب الحريق بجوار المنزل.

ومن جانبه، قال الرائد محمد الحمادي، الناطق الإعلامي للدفاع المدني ‏‫بمنطقة الرياض: ” تلقي الدفاع المدني بمدينة الرياض عند الساعة 6:11 من صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً يفيد باحتجاز أشخاص نتيجة اندلاع حريق بمنزلهم ” .

وتابع: ” بوصول الفرق إلى الموقع، اتضح اندلاع حريق في الدور الأرضي لفيلا مكونة من دورين، فيما كان الموجودون نائمين، الأمر الذي أدى إلى احتجازهم عند شعورهم بالحريق، وعدم قدرتهم على الخروج وعددهم ٧ أفراد ” .

وأضاف الرائد الحمادي: ” وقد عملت الفرق على اقتحام موقع الحريق، وإنقاذ جميع أفراد الأسرة، ونقل حالتين إلى المستشفى للاطمئنان، حيث تلقوا العلاج وغادروا المستشفى لاحقًا ” .

كما ثمّن الدفاع المدني بالرياض، التصرف السليم لأحد أفراد الأسرة في المبادرة بالاتصال بالدفاع المدني فوراً، ومن ثم تنبيه الأشخاص النائمين في ظلّ عدم القدرة على الخروج والاحتماء في إحدى الغرف، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية عند النوم.

وحذر ” مدني الرياض ” أيضًا، من التحميل الزائد للأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أهمية وجود جهاز كاشف الدخان في المنزل، والذي يعمل بعد الله سبحانه في التنبيه الفوري والسريع عند وجود أدخنة وحريق، خاصة في ظل انشغال أفراد الأسرة أو أثناء النوم.