أمانة الرياض تزيل أكثر من 8 آلاف مركبة مهملة وتالفة عن طرقات العاصمة

سعيد العجل(صدى):

أسفرت حملات أمانة منطقة الرياض الميدانية الهادفة لتحسين المشهد الحضري بالعاصمة عن إزالة ٨١٠٥ مركبة مهملة وتالفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتعد تلك المركبات أحد عوامل التلوث البصري داخل أحياء المدينة وبالقرب من مداخلها الرئيسية.

وتضع الأمانة ضمن أولوياتها إزالة جميع المركبات المهملة والتالفة والتي يقدر عددها بنحو ١٨ ألف مركبة، وتعمل البلديات الفرعية كافة بشكل يومي على رصد التجاوزات وإشعار المخالفين قبل البدء بأعمال الإزالة والحجز وتطبيق العقوبات النظامية.

وأشارت الأمانة إلى أن ترك المركبات المهملة والتالفة في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء السكنية يعد سلوكًا غير حضاري، مشددة على أن الأنظمة والتعليمات صارمة بهذا الخصوص، ولن تتهاون في كل ما من شأنه الحفاظ على جمالية مدينة الرياض ومنع أي مظاهر تلوث قد تطالها.

وثمنت أمانة الرياض دور السكان بالالتزام بالأنظمة والمبادرة المستمرة في التبليغ عن أي تجاوزات عبر الاتصال بهاتف الطوارئ ٩٤٠، مؤكدة تفاعلها المباشر مع البلاغات وتخصيصها فرقًا ميدانية لمتابعتها وضمان إنجازها في أسرع وقت.