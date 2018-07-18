بالفيديو.. بثينة الرئيسي توجه رسالة إلى أحلام بعد تعرض حفلتها للنصب

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة بثية الرئيسي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو كشف به تعرض عدد من جمهور الفنانة الإمارتية أحلام للنصب والأحتيال .

وقالت بثينة في الفيديو ، ” تدرون إيه أكثر شئ مزعج بالحياة .. إن لما أنت تتعب على نفسك وتبذل مجهود كبير لتوصل لمراكز متقدمه في مجالك تقويلك قاعدة جماهيرية كبيرة وبعدين تيجي جهة نصابة وغير قانونية وتنصب على الناس ياللي تحبك ” .

وتابعت بثينة ” شئ مزعج صار لحبيبتي وأختي الفنانة أحلام .. لهذا وجب التنوية على هذا الموضوع بالذات .. أحلام لديها حفل بلوس أنجلوس يوم 21 يوليو الحالي .. وكتير الناس كانت ناطره هذا الحدث للاستمتاع بهذا اليوم الجميل الذي تقدم فيه أحلام مفاجآت جميلة لجماهيرها كالعادة .. للأسف في وايد ناس غلطوا غلطة واشتروا التذاكر من مواقع غير الموقع الذي أعلنت عنه أحلام ” .

وأضافت بثينة ، ” أحلام تتواصل دائما مع جمهورها ومعجبيها عبر مواقع التواصل ، وعندما اكتشفت تعرض العديد منهم للخداع صٌدمت ونبهت الآخرين بعدم شراء تذاكر من مواقع غير معلومة ، والشراء فقط من الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه ” .