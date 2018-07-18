بالصور.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 75 آخرين بسبب الغبار بجازان

تركي السالم(صدى):

أدت موجة الغبار الكثيفة التي انتشرت في منطفة جازان في الفترة الأخيرة إلى انعدام الرؤية بشكل كبير وخاصة على الطرق الساحلية والطرق الرئيسية في أغلب محافظات المنطقة؛ مما تسبب في حالات وفاة وإصابات.

ووصل عدد المصابين نتيجة الحوادث الذي سببها الغبار بجازان إلى أكثر من 75 شخصًا؛ فيما توفي 5 أشخاص، بالإضافة إلى حوادث أخرى وعملية دهس وانقلاب.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن فرق الهلال الأحمر بالمنطقة قدمت الخدمات الإسعافية ونقلت 63 مصابًا نتيجة الحوادث المرورية، كما تلقت غرفة العمليات خلال الـ10 أيّام الماضية 78 بلاغًا عن حوادث مرورية منها 57 بلاغاً عن حوادث تصادم و12 حادث انقلاب، و8 حوادث دهس، والتي نتج عنها حالات الوفاة والإصابة المذكورة.