” قياس ” تكشف عن موعد عقد اختبار التسريع الأكاديمي

حمود العنزي(صدى):

يستعد المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، لعقد اختبار التسريع الأكاديمي، وذلك بالتعاون مع جامعة جدة، يومي 16 و18 ذي القعدة 1439هـ.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم الرشيد، مدير إدارة الإعلام والاتصال والعلاقات المتحدث الرسمي باسم مركز ” قياس ” ، أن اختبار التسريع الأكاديمي سيقدم للطلاب والطالبات المتقدمين على جامعة جدة الذين رشحتهم الجامعة، والبالغ عددهم نحو ألف طالب وطالبة.

وعن أهداف الاختبار، فأبان ” الرشيد ” أنه يهدف لإعفاء الطلبة المتقدمين من الموهوبين والمتميزين من بعض مواد السنة التحضيرية خلال دراستهم في الجامعة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها الاختبار، حيث سيتم تطبيق الاختبار في مقرين أحدهما للبنين والآخر للبنات في مقر جامعة جدة.

من الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز ” قياس ” وجامعة جدة، شهر جمادي الأول؛ لإعداد اختبار خاص لبرنامج التسريع الأكاديمي.