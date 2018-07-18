جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج التدريب الصيفي لمعلمات التعليم العام

الرياض(صدى):

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية التربية وعمادة التطوير الأكاديمي بالجامعة، برنامج التدريب الصيفي، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

ويستهدف البرنامج قائدات المدارس ومعلمات التعليم العام، وذلك من خلال استثمار الإجازة الصيفية بتقديم دورات تدريبية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المهنية والعلمية، وذلك بتمكين المستهدفين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي، وتحسين كفاءاتهم لضمان جودة المخرج التعليمي.

وأكدت عميدة كلية التربية وعميدة التطوير الأكاديمي بالجامعة الدكتورة مها بنت عبد لله السليمان أهمية الشراكة بين كلية التربية ووزارة التعليم في تمكين وتأهيل المعلمات والقائدات وتطوير قدراتهن ومهاراتهن التعليمية، والذي مما لاشك فيه سينعكس على مستوى التحصيل العلمي والمهاري لطالبات التعليم العام.

من جانبها أوضحت المشرفة العامة على البرامج التدريبية الصيفية بكلية التربية الدكتورة سارة بنت بدر العتيبي أن البرنامج التدريبي شهد حضور وتفاعل كبير من المعلمات والقائدات التربويات في التعليم العام، مما يزيد من دور الجامعات في المشاركة في تطوير المعلمين والقيادات وتحقيق الأهداف التي تسعى لها وزارة التعليم، ويقوم على الدورات التدريبية نخبة من المتخصصات في المجال التربوي بكلية التربية وهي: دورة تقييم الأداء المدرسي من تقديم أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك الدكتورة مضاوي الشعلان، ودورة قائد المدرسة كمشرف مقيم من تقديم أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك الدكتورة فوزية الشمري ، ودورة استراتيجيات التفكير الإبداعي من تقديم أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الفنية المساعد الدكتورة انتصار المقرن، ودورة كيف تصمم بحثا إجرائيا من تقديم أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك الدكتورة سارة العتيبي.