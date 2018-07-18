أمير عسير يستقبل مواطن تنازل عن قاتل ابنه

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن سعيد بن علي آل جلده القحطاني الذي تنازل لوجه الله تعالى دون أي مقابل عن قاتل ابنه سلمان .

وأوضح سموه أن قيامهم بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وبادرة إنسانية نبيلة, مبيناً سموه أن العفو والصفح من شيم الرجال, سائلاً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

حضر الاستقبال أمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي.