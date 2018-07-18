بالشروط.. موعد التسجيل في برامج الدبلوم بـ ” خدمة المجتمع بالجامعة الإسلامية “

نايف السالم(صدى):

تفتح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، باب التسجيل للدراسة للعام الجامعي 1439- 1440هـ، في مرحلة الدبلوم، خلال الفترة من 25 ذي القعدة 1439هـ وحتى 25 ذي الحجة 1439هـ، وذلك في تخصصات المحاماة والإرشاد الأسري وعلوم الحاسب الآلي.

وأفادت الجامعة، بأن شروط القبول في دبلوم المحاماة تتمثل في: أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة أو الأنظمة أو القانون، وألا يقل المعدل التراكمي عن ” جيد ” مع اجتياز الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية ” إن وجد ” ، و إرفاق صورة من المؤهل الدراسي ومن بطاقة الأحوال المدنية للمتقدمين، وصورتين شخصيتين للطلاب، وسداد الرسوم المستحقة للبرنامج، وستكون مدة الدراسة فصلين دراسيين.

وأضافت أن شروط القبول في دبلوم الإرشاد الأسري، تتضمن: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس علوم اجتماعية أو أي تخصص آخر، وألا يقل التقدير عن جيد، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبرنامج، وستكون مدة الدراسة فصلين دراسيين.

أما شروط القبول في دبلوميْ علوم الحاسب الآلي ” تقنية البرمجة، تقنية الشبكات ” ، فتشمل: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم علوم طبيعية، وألا يقل التقدير عن جيد و اجتياز الاختبار التحريري أو المقابلة التي يحددها القسم ” إن وجد ” ، وسداد الرسوم المستحقة للبرنامج، وستكون مدة الدراسة في الدبلومين أربعة فصول دراسية لكل واحد منهما.

ويمكن للراغبين في التقدم ان يدخلوا على الرابط هنا ، خلال الموعد المشار إليه.