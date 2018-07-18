اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمهد

علي القحطاني (صدى):

وجه مدير التعليم بمحافظة المهد، محمد بن علي القحطاني، باعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

ومن جانبه، قدّم ” القحطاني ” تهنئته إلى المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، كما ثمن الجهود التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة، وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة، والتي اتسمت بالدقة والشفافية.

وأعرب ” القحطاني ” عن تمنياته بأن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء، لافتًا إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الاستفسار عن نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام ” نور ” .