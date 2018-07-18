بالصور.. أبرزها عصبية ” رونالدو ” .. أفضل 30 مشهد في المونديال
شهد مونديال روسيا 2018، العديد من المشاهد الرائعة والغريبة والمؤثرة، وجميعها لم تكن في حساب المصورين الذين التقطوا تلك الصور.
وترصد ” صدى ” أبرز 30 صورة تم التقطاها في كأس العالم، وأثارت جدلًا حين انتشرت بشكل واسع في الصحف العالمية.
ماجد[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 41 دقيقة
مقطع رونالدو هذا بيضحك جداا ههههههههههههههههههههه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1292 ] نشر منذ 34 دقيقة
في هذا المونديال حدث كثير من الاحداث الفوجائيه يوجد منها الجيد والا خر سئ