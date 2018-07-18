بالصور.. أبرزها عصبية ” رونالدو ” .. أفضل 30 مشهد في المونديال

ماجد محمد(صدى):

شهد مونديال روسيا 2018، العديد من المشاهد الرائعة والغريبة والمؤثرة، وجميعها لم تكن في حساب المصورين الذين التقطوا تلك الصور.

وترصد ” صدى ” أبرز 30 صورة تم التقطاها في كأس العالم، وأثارت جدلًا حين انتشرت بشكل واسع في الصحف العالمية.