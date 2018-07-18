أول ظهور لـ ” بورشة ماكان 2019 ” بصورة تشويقية قبل العرض الرسمي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قدمت بورشة سيارتا ماكان 2019 الجديدة لآخر مرة في صور تشويقية خلال رحلة على طرق وعرة في جنوب افريقيا في ليسوتو التي تعتبر بلدة صخرية حيث جرت فيها اختبارات لماكان 2019 الجديدة قبل العرض الرسمي لها والاختبارات جرت على ارتفاع بواقع 3400 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقد وصفت بورشة سيارتها بانها سيارة رياضية متعددة استخدامات مدمجة وقد خاضت في الطرق الوعرة لتختبر قدراتها ، والنسخة المطورة من السيارة ستكون أكبر في الحجم من السابق والموديل السابق حقق مبيعات بلغت 350 ألف نسخة منذ اطلاقها في عام 2014 . وللتعرف على مستوى نجاح السيارة فقد فاقت في المبيعات موديلات 911 بعدد كبير.

وقد حصلت موديلات 2019 من ماكان على مزيد من القوة في كامل الاصدارات ، والموديل الاساسي زادت قوته من 248 الي 300 حصان والنسخة ماكان S ستزيد قوتها 20 حصان لتبلغ 355 حصان بينما الاصدار الاعلى تيربو يتوقع أن تزيد 40 حصان في القوة لتصل الي 434 حصان. ومن المتوقع اطلاق السيارة حسب التقارير في الصين في نهاية الشهر الجاري .