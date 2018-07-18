بالفيديو.. حلا الترك تكشف سبب مشاركتها في مسلسل أمريكي

أماني الغامدي(صدى):

أطلت الفنانة الشابة حلا الترك ، على جمهورها ضيفة ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ” تحدثت به عن أعمالها الفنية القادمة ، وسبب مشاركتها بمسلسل أمريكي .

وقالت حلا خلال البرنامج ” أغنية ممنوع اللمس آخر أغنية قدمتها .. وتعتبر تجربة جديدة عليِ لأنها مو لسني فالأغنية كبيرة عليِ .ز لكن أحساسها واصلني لأني طول عمري أغني لمشاهير كبار ” .

وتابعت حلا ، الغناء مشابه للتمثيل فمشاركتي لمسرحية ” صنع في زين ” بالكويت كنت بمثل بالغناء .

وعن مشاركتها في مسلسل أمريكي ، قالت حلا ، مدير شركة الإنتاج رأى أن لدي متابعين كتير بالسوشيال ميديا فنصح بمشاركتي في هذا العمل ، وأتمنى من الله أن تستمر هذه الخطوة في أعمال أخرى .