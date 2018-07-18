بعد خسائرهم المتتالية.. الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة
عرض عبدالملك الحوثي، زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية، استعداده لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، في حال وقف التحالف العربي الهجوم، وذلك عقب هزائمه المتتالية في المحافظة.
وكشفت صحيفة فرنسية، عن استعداد زعيم الحوثيين لتسليم السيطرة على ميناء الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، مجددًا عرضًا لمبادرته بشأن ميناء الحديدة، يقوم على انسحابه من الحديدة وتسليم إدارة مينائها الاستراتيجي للأمم المتحدة مقابل وقف الجيش اليمني، والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن عملياته على المدينة.
وجاء ذلك عقب الانتصارات الكبيرة والحاسمة في محافظة الحديدة التي حققتها القوات اليمنية، خاصة بعد استكمال تحرير مديرية التحيتا والتقدم نحو مديرية الزبيد، والاستعداد لشن عملية إنزال بحري وجوي قريبًا لتحرير المدينة كاملة، بالإضافة إلى تكبيد المليشيا الإيرانية خسائر فادحة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدرت توجيهات اسيادك بطهران يالخسيس
وذالك حتى تتمكن من الكذب على اتباعك المرتزقة ان الحديدة سلمت لدواعي انسانية
طلال[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 2 ساعتين
نهايتهم تقترب الحمدلله
ماجد[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين يارب 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1292 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصر الحق ويهلك الباطل
ادامك الله ياملكنا سلميان حفظك الله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصر مملكتنا الحبية واهل اليمن الشرفاء بنصرنا مأزار بإذن الله ع الحوثين عبيد المجوس لعنهم الله ايران والحوثي خربوا البلاد وقتلوا العباد الامنين من أهلنا باليمن حفظ الله اليمن من المجوس الإيرانيين لذين لادين لهم ولا مله سوي الفتن والقتل .