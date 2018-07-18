بعد خسائرهم المتتالية.. الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة

فهمي محمد(صدى):

عرض عبدالملك الحوثي، زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية، استعداده لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، في حال وقف التحالف العربي الهجوم، وذلك عقب هزائمه المتتالية في المحافظة.

وكشفت صحيفة فرنسية، عن استعداد زعيم الحوثيين لتسليم السيطرة على ميناء الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، مجددًا عرضًا لمبادرته بشأن ميناء الحديدة، يقوم على انسحابه من الحديدة وتسليم إدارة مينائها الاستراتيجي للأمم المتحدة مقابل وقف الجيش اليمني، والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن عملياته على المدينة.

وجاء ذلك عقب الانتصارات الكبيرة والحاسمة في محافظة الحديدة التي حققتها القوات اليمنية، خاصة بعد استكمال تحرير مديرية التحيتا والتقدم نحو مديرية الزبيد، والاستعداد لشن عملية إنزال بحري وجوي قريبًا لتحرير المدينة كاملة، بالإضافة إلى تكبيد المليشيا الإيرانية خسائر فادحة.