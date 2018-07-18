بالفيديو.. رجل يفوز بلقب بطل العالم في تقطيع ” البطيخ “

واشنطن(صدى):

فاز الأمريكي أشريتا فورمان ببطل العالم في قطع البطيخ على البطن خلال دقيقة، مسجلًا رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتمكن ” فورمان ” من تقطيع 26 بطيخة في الدقيقة، فيما كان يحتاج إلى 20 فقط ليسجل رقمًا قياسيًا؛ كما سجل رقمًا قياسيًا من قبل ولكن على بطون أصدقائه.

ويعد الأمريكي فورمان هو أكثر من سجل أرقامًا قياسية في ” جينيس ” على مدار 35 عامًا؛ حيث سجل اسمه بالموسوعة 750 مرة على الأقل، ومازال يملك في رصيده 225 رقمًا صامدًا على الأقل.