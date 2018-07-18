” الغذاء والدواء ” تطالب مواطنة بإخبارها تفاصيل وجود حلوى ممنوعة في السوق
أبلغت مواطنة، هالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن حلوى سي سي ستيك الممنوعة موجودة حاليًا في الأسواق.
من جانبها، طالبت الهيئة في ردها على المواطنة عبر تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن تتواصل معها عبر رقم 19999 لمعرفة كافة التفاصيل عن الأمر.
ماجد[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 32 دقيقة
يجب ان يتم التشدد في الرقابه اكثر من ذلك
عمار[ عدد التعليقات: 854 ] نشر منذ 30 دقيقة
ينبغي ان يتم عقاب من سوق لهذا الحلوي السيئه ويتم حسابه حساب عسير حتي يكون عبره لامثاله
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 23 دقيقة
المدينة الفاشلة
منع الإتحاد الأوروبى بيع المنتاجات المصنعة وراثيا فى المتاجر والأسواق بالإضافة إلى غلاء المنتج ” حلال ” الذى أعتبر من أفضل أنواع الغذاء فى الولايات المتحدة الأمريكية لأنة صحى للمواطن , والسبب المواد الحافظة للمعلبات وأنواع الغذاء من حيوان ” الخنزير “. وقد تهربت الشركات الأجنبية مثل أوروبا وأمريكا وأسيا وكتبت على المعلبات مواد حافظة من الحيوان أو بعض الرموز لتهربا والغش من كتابات توضح بصراحة منتاجات حافظة من ” الخنزير ” وبدأ العالم المتقدم فى تناول الغذاء الإسلامى ” حلال ” لخلوة من الأمراض مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح التاجر فى الدول المتخلفة والعالم الثالث يلقى على مواطنية مخلفات الغذاء القادمة من الخارج التى تصيب المواطن بأمراض مثل السرطانات والشلل الرعاش ودمور الأعصاب والتغير فى الجينات الطبيعية للأنسان .