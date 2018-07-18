” الغذاء والدواء ” تطالب مواطنة بإخبارها تفاصيل وجود حلوى ممنوعة في السوق

حمود العنزي(صدى):

أبلغت مواطنة، هالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن حلوى سي سي ستيك الممنوعة موجودة حاليًا في الأسواق.

من جانبها، طالبت الهيئة في ردها على المواطنة عبر تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن تتواصل معها عبر رقم 19999 لمعرفة كافة التفاصيل عن الأمر.