جمعية المودة بجدة تقدم دورات تدريبية لـ5 الآف متدرب ومتدربة

جدة(صدى):

نفذت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة, دورات وبرامج تنموية تدريبية استفاد منها 5833 متدرباً ومتدربة يُمثلون الأسر الناشئة ومرحلة ما قبل الزواج والأسر القابلة للتفكك والأسر المنفصلة والأسر المستقرة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2018م، تهدف إلى تنمية المجتمع والأسرة ونشر الوعي لتوفير بيئة أسرية تسهم في تقوية روابط الأسرة واستقراره.

وتشمل البرامج التدريبية دورات في تنمية فئات وأفراد متعددة من المجتمع لتحقيق أواصر سعادة الأسر وأفرادها سعياً في استقراراها وتوعيتها، كما تقدم مودة عشر برامج ومشاريع تدريبية تتضمن: مشروع تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، ومشروع رحلة النجاح الأسري، ومشروع الإثراء الأسري، وارف لتعديل السلوك لدى الأبناء، بالإضافة إلى مشروع دورة الطلاق الناجح، والتربية الوالدية للمراحل العمرية للأبناء، ومشروع القائد الأسري، ومشروع رائدات بعد الطلاق، ومشروع حياة جديدة لنزلاء السجون.

وأكد رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الدراسات الاستقصائية بالجمعية أوضحت أنَّ 95% ممن حصلوا على دورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج يعيشون حياةً أسرية مستقرة، فضلاً عن برامج التمكين للمرأة من الجانب الأسري والإداري للعاملات في القطاع الثالث والاقتصادي والصحي والمهني، منوهاً بتقديم الجمعية لدورات لأبناء الأسر عبر برنامج وارف لتعديل السلوك لدى الأبناء، بهدف نشر الممارسات الصحيحة والسليمة والعلمية للتعامل مع الآباء من قبل الأبناء وتحقيق أعلى نسبة من التوافق بين الآباء وأبنائهم.

يذكر أنَّ المودة حصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية على تميز برامجها وخدماتها المقدمة للأسر، وتقدم خدماتها للمستفيدين مدة 13 ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، وتقديم الاستشارات الهاتفية عبر مختصين ومختصات في الاستشارات عبر الرقم الموحد وعبر موقعها هنا وتستقبل الاستشارات الهاتفية على الرقم 920001421.