آرسين فينجر يندم على تدريبه لآرسنال

ماجد محمد(صدى):

كشف آرسين فينجر، عن ندمه من تدريب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 22 عامًا، قائلًا إنه ربما يكون أكبر الأخطاء التي ارتكبها في مسيرته؛ فيما ترك المدرب الفرنسي صاحب الـ68 عامًا، والذي تم تعيينه في أكتوبر 1996، آرسنال في نهاية الموسم الماضي بعد أن حقق 3 ألقاب في الدوري وسبعة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد ” فينجر ” أن أكبر الأخطاء التي ارتكبها: ” ربما الاستمرار في النادي نفسه لمدة 22 عاماً، أنا شخص يحب الأشياء الجديدة، وأحب التغيير، لكن أحب التحديات أيضاً، كنت أشعر وكأنني سجين في هذا التحدي. ”

وأشار إلى أن التضحية بحياته الشخصية كانت واحدة من أقسى متطلبات وظيفته كمدرب؛ متابعًا: ” أنا نادم على التضحية بكل شيء لأنني أدركت أنني أصبت الكثير من الناس حولي بالألم، أهملت أسرتي وأهملت العديد من المقربين مني، لكن الشخص المهووس بشيء ما هو شخص أناني في سعيه نحو ما يحب، يتجاهل الكثير من الأشياء الأخرى. ”

وأضاف: ” يتم سؤالي في كثير من الأحيان عما إذا كان تييري هنري وباتريك فييرا سيحظيان بالنجاح في مجال التدريب ودائماً ما تكون إجابتي نعم، يمتلكان كل المميزات.. الذكاء وخبرة كرة القدم، لكن هل يرغبان في التضحية من أجل التدريب فقط؟ إنه السؤال الذي يدور بخلدك ليلاً نهارًا. “