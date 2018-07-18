الاتصالات: يحق للمستخدم عدم الحضور لمكاتب الخدمة إلا في حالات محددة

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حقوق المستخدمين تتضمن عدم إلزامه بالحضور الشخصي لمكاتب خدمة العملاء، إلا إذا تطلبت طبيعة الخدمة المطلوبة ذلك.

وأضافت في تغريدة لها نشرتها بموقع ” تويتر ” ، أن الخدمات التي تتطلب الحضور تتمثل في استلام شرائح أو أجهزة من مكاتب خدمة العملاء، مؤكدة على ضرورة تسهيل إجراءات إضافة أو تعديل أو إلغاء الخدمات المضافة عبر الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية.

يذكر أنها كانت قد أوضحت أن المستخدم يمكنه الاطلاع على حقوقه والتزاماته عبر زيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الإنترنت هنا.