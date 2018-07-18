الاتصالات: يحق للمستخدم عدم الحضور لمكاتب الخدمة إلا في حالات محددة
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حقوق المستخدمين تتضمن عدم إلزامه بالحضور الشخصي لمكاتب خدمة العملاء، إلا إذا تطلبت طبيعة الخدمة المطلوبة ذلك.
وأضافت في تغريدة لها نشرتها بموقع ” تويتر ” ، أن الخدمات التي تتطلب الحضور تتمثل في استلام شرائح أو أجهزة من مكاتب خدمة العملاء، مؤكدة على ضرورة تسهيل إجراءات إضافة أو تعديل أو إلغاء الخدمات المضافة عبر الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية.
يذكر أنها كانت قد أوضحت أن المستخدم يمكنه الاطلاع على حقوقه والتزاماته عبر زيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الإنترنت هنا.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 14 دقيقة
المدينة الفاشلة
هناك دراسات وأبحاث أوروبية وأمريكية على أجهزة ” الميكرو واف ” المنتشرة على أسطح مساكن المواطنين والشوارع الداخلية والفرعية , بإنها تصيب بسرطان الدم ويسمى هذا المرض ” باللوكيميا ” وهو نوع مرضى يصيب خلايا الدم والأعصاب وأجهزة مخ الإنسان ودمور فى الخلايا العصبية والسمعية . وقد أعلنت حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الحقوقية على دفع تعويضات مالية باهظة من قبل شركات الإتصالات للمواطنين تعويضا على الحالات المرضية .