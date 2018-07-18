بالفيديو.. لحظة إقدام شابان على سرقة دراجة نارية لشرطي خارج الخدمة

ترجمة: منال محمود(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة قيام شرطي خارج الخدمة بإطلاق النار على شابين ليردي أحدهم قتيلاً ويُصيب الآخر؛ وذلك بعد محاولة سرقة دراجته النارية بالبرازيل.

وأظهر كاميرات المراقبة بالفيدية الموجودة بمبنى سكني في ” فيتوريا ” جنوب شرق البرازيل، الضابط وهو يجلس على دراجته النارية ومعه صديقته، ليأتي بعد ذلك المهاجم الشاب الذي لم يدرك أن هدفه كان شرطيًا يحمل سلاحًا.

ووفقًا لما جاء بالمقطع، فقد اتبع الشرطي في البداية الأوامر بهدوء دون أن يبدي أي مقاومة، حتى مرت سيارة أخرى بمكان قريب، حيث شتت أضوائها انتباه السارقين، ليبدأ الشرطي في العمل وسحب مسدسه وأطلق النار عليهما.

وهرب اللص الأول لوكاس ماتوس دي أوليفيرا، البالغ من العمر 22 عامًا بعد إصابته بالبطن مرتين، أما الفتى الآخر فهو مسمى باسم بابلو بيريرا جوميز، ويبلغ من العمر 18 عامًا وأُصيب برصاصة في ” الفخذ ” وتُوفي في الحال، أما الشرطي وصديقته فقد نجا كلاهما سالمان.