” رونالدو ” لن يشارك مع يوفنتوس ضد ريال مدريد
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، أن المهاجم البرتغالي كريتيانو رونالدو، سينضم للتدريبات الجماعية للفريق يوم 30 يونيو الجاري، إلا أنه لن يشارك في المباراة ضد ريال مدريد.
وأوضح اليوفي، أن ” رونالدو ” لن يسافر مع الفريق في جولته بالولايات المتحدة وهو الوقت الذي سيشهد ودية يوفنتوس والملكي.
ومن المقرر أن يعود اليوفي من جولته الأمريكية في 6 أو 7 أغسطس المقبل، ليبدأ تدريباته في تورينو بكامل قائمته يوم 8 من نفس الشهر.
وكان رونالدو قد قدم رسمياً الإثنين الماضي كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس، قادماً من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 112 مليون يورو.
طلال[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 2 ساعتين
سنفتقدك خبر يحزن والله
ماجد[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفق له في كل القادم
has6474[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
…كأس العالم… سوى زي الغربال…لكثير من اللاعبين والفرق…فعلا فريق الفرنس أثبت جدارته..رباعية في الكروات..واو شئ فضيع…أحب الفرنس…