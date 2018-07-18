” رونالدو ” لن يشارك مع يوفنتوس ضد ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، أن المهاجم البرتغالي كريتيانو رونالدو، سينضم للتدريبات الجماعية للفريق يوم 30 يونيو الجاري، إلا أنه لن يشارك في المباراة ضد ريال مدريد.

وأوضح اليوفي، أن ” رونالدو ” لن يسافر مع الفريق في جولته بالولايات المتحدة وهو الوقت الذي سيشهد ودية يوفنتوس والملكي.

ومن المقرر أن يعود اليوفي من جولته الأمريكية في 6 أو 7 أغسطس المقبل، ليبدأ تدريباته في تورينو بكامل قائمته يوم 8 من نفس الشهر.

وكان رونالدو قد قدم رسمياً الإثنين الماضي كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس، قادماً من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 112 مليون يورو.