الإفتاء المصرية تعلق على واقعة قراءة القرآن بآلة موسيقية: حرام

القاهرة(صدى):

علَّقت دار الإفتاء المصرية، على واقعة التغني بالقرأن الكريم وقراءته بالآلات الموسيقية، مؤكدة أن قراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقي هو محرم شرعًا.

وقالت الدار في تدوينة لها بموقع ” فيس بوك ” : ” إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنون به. وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه ”

وأضافت: ” إن سماع القرآن كما تُسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، تصرف السامع إلى ما فيـه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم ” .

واختتمت : ” القرآن الملحَّن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، مؤكدة أن قـراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقى هو محرم شرعا تحريف وتبديل لكتاب الله؛ وفي ذلك ضـيـاع الدين وهلاك المسلمين ” .

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