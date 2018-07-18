محاكمة 18 رجل لاغتصابهم طفلة على مدار 7 أشهر

نيودلهي(صدى):

شهدت مدينة تشيناي الهندية، جريمة بشعة من نوعها، حيث تعرضت ” طفلة ” تبلغ من العمر 12 عامًا للاغتصاب من قِبل 18 رجل، الذين تناوبوا اغتصابها بشكل مستمر، على مدار 7 أشهر متتالية.

ومثل هؤلاء المجرمين أمام القاضي للمحاكمة، أمس الثلاثاء، بعد أن وُجهت لهم أصابع الإتهام، في حين أوضحت الشرطة الهندية أن من بين هؤلاء الرجال، حراس أمن وعمال مصاعد وسباكين، يعملون في المبنى السكني الذي تسكن به الطفلة المُغتصبة.

وكشفت الشرطة، عن قيام المجرمين بتخدير الفتاة، وأخذها إلى شقة خالية من السكان في المبنى، لاغتصابها، وهددوها بـ ” السكاكين ” ، وبتصوير مقاطع فيديو لاغتصابها، ونشرها، في حالة إبلاغها أي شخص بما تعرضت له.

وبناءً على ذلك، قررت الشرطة الهندية اعتقال الـ 18 رجل المعتديين على الطفلة، موجهة لهم اتهامات بالاغتصاب، والشروع في القتل والترويع.