8 حيل لتجنب لدغات الحشرات صيفا

أماني الغامدي(صدى):

تعاني الكثير من ربات المنازل من غزو الحشرات لمنازلهن ، مثل الذباب والناموس ، ما يجعلنا فريسة سهلة للدغات هذه الحشرات ويدفعنا للبحث عن حلول مناسبة لتفادي هذه اللدغات.

ولتجنب لدغات الحشرات مثل البعوض والبق يمكن للمرء اتباع النصائح التالية :

１-ارتداء ملابس بأكمام طويلة

تساعد تغطية الجلد بالأكمام الطويلة والسراويل أحد الحلول الناجعة لتجنب التعرض للدغات البعوض والبق، وخاصة بين الفجر والغسق عندما يكون البق أكثر نشاطاً.

2- ارتداء ملابس فاتحة اللون

تنفر الحشرات الطائرة من الألوان الفاتحة، لذا ينصح بارتداء ملابس خفيفة فاتحة الألوان لإبعاد الحشرات.

3- تجنب وضع الزهور في غرفة النوم

بما أن الحشرات تنجذب إلى النباتات والأزهار، حاول تجنب وضع أي نوع من النباتات في غرفة النوم ليلاً.

4- ارتداء أحذية خفيفة

لكي لا تتعرض للدغ الحشرات، حاول أن ترتدي حذاء خفيفاً وخصوصاً أثناء تواجدك في منطقة نباتية أو حديقة عامة.

5- تجنب المنتجات المعطرة

تنجذب بعض الحشرات إلى الروائح العطرية، لذا تجنب رش أي من هذه المنتجات في غرفة نومك في الليل.

6- استخدام تكييف الهواء أو المروحة

تعاني حشرات البعوض من صعوبة في الطيران لدى تعرضها لأي مصدر هواء، لذا فإن استخدام أجهزة التكييف والمراوح حتى في الأماكن المفتوحة، يساعد على ابتعادها عن المكان.

7- تجنب الجلوس أمام البرك

تنجذب الحشرات عادة للبرك وحمامات السباحة، لذا حاول الابتعاد عن هذه الأماكن قدر المستطاع لتفادي التعرض للدغات البعوض.

8- العناية بالنظافة الشخصية

بما أن بعض روائح الجسم قد تجذب الحشرات، مثل رائحة العرق أو رائحة القدمين الكريهة، حاول أن تعتني بنظافتك الشخصية لتتحاشى التعرض للدغ.