بالصور.. ” سأقتل مرة أخرى ” .. رسالة رجل اغتصب طفلة وخنقها حتى الموت

ترجمة_ نرمين سليمان(صدى):

تمكنت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية، الأحد الماضي، من إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 59 عامًا زعم أنه قتل طفلة في الثامنة من عمرها قبل 30 عامًا وترك ملاحظات ساذجة للمحققين؛ مهددًا فيها بالقتل مرة أخرى.

وفي عام 1988، قام الرجل باغتصاب الطفلة أبريل تينسلي وخنقها حتى الموت؛ وعثر على جثتها في مقاطعة ديكالب بعد ثلاثة أيام من اختفائها، وتؤكد الشرطة أنها قتلت على يد جون ميلر؛ فيما سيجلب اعتقال القاتل ” ميلر ” الراحة والاطمئنان إلى المقاطعة والمقاطعات المجاورة.

وفي السياق نفسه، تبحث أسرتان في الولاية عن قاتل ابنتيهما، حيث تشوب الشبهات حول ” ميلر ” بارتكاب الجريمتين، فقتلت ليبي جيرمان، 14 عامًا، وأبي ويليامز، 13 عامًا، في 13 فبراير 2017، وتم العثور على جثتيهما على بعد نصف ميل من جسر مونون العالي المهجور في دلفي تريل التاريخي في ولاية إنديانا.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا حول مقتلهن، فيما صرّح جد الطفلة ليبي، مايك باتي، في فبراير، إنه يتحدث مع المحققين كل بضعة أسابيع، وقد سافر في جميع أنحاء الولاية للقاء أشخاص يعتقدون أنهم قد يعرفون شيئًا؛ فيما ترفض شركة إنديانا ربط الجريمتين الأخيرتين بمقتل الطفلة قبل ثلاثين عامًا.