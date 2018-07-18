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بالصور.. إطلاق عملة جديدة في بريطانيا احتفالا بالميلاد الخامس للأمير جورج

بالصور.. إطلاق عملة جديدة في بريطانيا احتفالا بالميلاد الخامس للأمير جورج
لندن(صدى):

تحتفل بريطانيا، بالميلاد الخامس للأمير جورج الابن الأكبر لدوق ودوقة كامبريدج، بإطلاق عملة جديدة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، وذلك الأحد القادم.

وتأتي العملة الفضية التي سيتم إطلاقها ضمن سلسلة من القطع النقدية الخاصة التي أطلقها The Mint في السنوات الأخيرة ، مع إصدار The Sovereign للاحتفال بعيد ميلاده الأول والثاني لإحياء ذكرى تعميده.

يذكر أنه كان قد تم إعطاء قروضًا فضية ” محظوظة ” لأطفال ولدوا في نفس اليوم الذي ولد فيه عام 2013.


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