بالصور.. إطلاق عملة جديدة في بريطانيا احتفالا بالميلاد الخامس للأمير جورج

لندن(صدى):

تحتفل بريطانيا، بالميلاد الخامس للأمير جورج الابن الأكبر لدوق ودوقة كامبريدج، بإطلاق عملة جديدة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، وذلك الأحد القادم.

وتأتي العملة الفضية التي سيتم إطلاقها ضمن سلسلة من القطع النقدية الخاصة التي أطلقها The Mint في السنوات الأخيرة ، مع إصدار The Sovereign للاحتفال بعيد ميلاده الأول والثاني لإحياء ذكرى تعميده.

يذكر أنه كان قد تم إعطاء قروضًا فضية ” محظوظة ” لأطفال ولدوا في نفس اليوم الذي ولد فيه عام 2013.