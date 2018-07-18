بالصور.. جماهير فيسيل كوبي الياباني تستقبل ” إنييستا “

نواف السالم(صدى):

وصل اللاعب الإسباني أندريس إنييستا، لاعب نادي برشلونة السابق إلى مقر فريقه الجديد فيسيل كوبي الياباني، حيث سيبدأ موسمًا جديدًا، بعد أن أنهى مشاركته في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده.

وأظهرت مجموعة من الصور الاستقبال الحافل للاعب الإسباني باليابان؛ حيث كان في انتظاره بصالة الوصول بمطار كانساي بمدينة أوساكا، العشرات من مشجعي فيسيل كوبي، الذين حصلوا على توقيعات من لاعب برشلونة السابق.

ومن جانبه، صرّح ” إنييستا ” قائلًا: ” كنت أتشوق للقدوم إلى اليابان، أريد اللعب في أقرب وقت. ”