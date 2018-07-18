لكزس LC تحصل على خصم خاص بواقع 5000 دولار

واشنطن(صدى):

تعتبر لكزس LC سيارة رياضية جديدة سريعة ومميزة ولكن يبدو أن التجار لديهم مشاكل في بيع هذه السيارات الرياضية بكثرة حيث تم بيع 1016 نسخة منها في خلال 2018 فقط ، وفي محاولة لزيادة مبيعات السيارة قررت الشركة عمل خصم بواقع 5000 جنيه ليبدا سعر السيارة بالنسبة للنسخة بمحرك V8 لأقل من 90 ألف دولار.

وهذا الخصم يجعل سعر السيارة ينخفض من 92 ألف دولار الى 87 ألف دولار لنسخها بمحرك V8 ، أما النسخة الهايبرد من السيارة تراجع سعرها من 96.510 ألف دولار الي 91.510 ألف دولار ولكن في النهاية وحتى مع التخفيضات فلا يمكن أن نقول أن LC سيارة رخيصة السعر ولكن الخصم قد يجعلها خيار أفضل للمشترين في هذه الفئة.

ولكن هذا الخصم في النهاية يعتبر من بين أفضل العروض التي قدمتها لكزس على الاطلاق وأفضل من عرض الشركة بخصم 4000 دولار على بعض التعاقدات ولكن هذا العرض سيستمر حتى يوم 31 يوليو الجاري فقط.