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” الراجحي ” يحذر من الاستجابة لطلبات جهات خارجية لتحصيل أموال

” الراجحي ” يحذر من الاستجابة لطلبات جهات خارجية لتحصيل أموال
علي القحطاني(صدى):

حذّر مصرف الراجحي، من الاستجابة إلى لا طلبات جهات أو أطراف خارجية لجمع أو تحصيل أموال داخل المملكة.

وقال المصرف في تغريدة له عبر ” تويتر ” ، إنه بالرغم من وجود عقود لهذه الجهات فهي عادة غير مرخصة أو صورية وتهدف إلى تحويل الأموال للخارج دون معرفة الغرض الفعلي من هذه العمليات وقد تقف وراءها منظمات مشبوهة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة

مصادر المال للميزانية العامة للدولة
1- شركة المياة الوطنية .
2- شركة الكهرباء.
3- شركة الغاز .
4- وزارة الزراعة .
5- محلات بيع الذهب .
6- الإتصالات السعودية .

[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب

[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ 54 دقيقة

شكرا علي مجهودكم معانا

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