” الراجحي ” يحذر من الاستجابة لطلبات جهات خارجية لتحصيل أموال

علي القحطاني(صدى):

حذّر مصرف الراجحي، من الاستجابة إلى لا طلبات جهات أو أطراف خارجية لجمع أو تحصيل أموال داخل المملكة.

وقال المصرف في تغريدة له عبر ” تويتر ” ، إنه بالرغم من وجود عقود لهذه الجهات فهي عادة غير مرخصة أو صورية وتهدف إلى تحويل الأموال للخارج دون معرفة الغرض الفعلي من هذه العمليات وقد تقف وراءها منظمات مشبوهة.