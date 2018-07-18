” الراجحي ” يحذر من الاستجابة لطلبات جهات خارجية لتحصيل أموال
حذّر مصرف الراجحي، من الاستجابة إلى لا طلبات جهات أو أطراف خارجية لجمع أو تحصيل أموال داخل المملكة.
وقال المصرف في تغريدة له عبر ” تويتر ” ، إنه بالرغم من وجود عقود لهذه الجهات فهي عادة غير مرخصة أو صورية وتهدف إلى تحويل الأموال للخارج دون معرفة الغرض الفعلي من هذه العمليات وقد تقف وراءها منظمات مشبوهة.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
مصادر المال للميزانية العامة للدولة
1- شركة المياة الوطنية .
2- شركة الكهرباء.
3- شركة الغاز .
4- وزارة الزراعة .
5- محلات بيع الذهب .
6- الإتصالات السعودية .
طلال[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ 54 دقيقة
شكرا علي مجهودكم معانا