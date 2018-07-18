” المسند ” : اليوم رياح البوارح شمالية شرقية جافة

عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، والمتخصص بالطقس والفلك، أن موسم رياح البوارح لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أنها قد تتلاشى وتضعف في شهر أغسطس.

وأضاف ” المسند ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اليوم البوارح شمالية شرقية جافة ونشطة نسبيًا في الشرقية وفي الشمال الشرقي السعودي هذا والله أعلم ” .