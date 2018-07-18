بالفيديو.. طبيبة توضح طرق تصرف الآباء مع أبناء يشاهدون أفلام إباحية

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت الدكتورة هالة عماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” إسأل مع دعاء ” عبر قناة النهار ، عن طرق تصرف الوالدين مع أبناءهم إذا فوجئوا بمشاهدتهم لأفلام إباحية .

قالت الدكتورة هالة ، لا أعلم لماذا التربية لدى الكثيرين مرادفها الضرب والغلط ، يجب على الأب أن يتحدث مع ابنه بطريقة هادئة ويفهمه خطأه بدون زعل ويكون حديث عادي بين أب وابنه .

وتابعت هالة ، على الوالدين أن يعلموا ابناءهم أن ما يفعلونه خطأ ويعلمه إزاي يحترم نفسه ، ويحجم غريزته ، يفهمه أضرار ما يفعله بطريقة علمية .

وأضافت هالة ، إن المسئولية أخلاقية بين الاباء والابناء وليست مادية ، فمشاهدة الأفلام الإباحية تسبب أضرار نفسية بالغة في نفوس الابناء حتى بعد أن يكبروا ، لهذا على الآباء يعلمون ابناءهم الصلاة والقرب من الله حتى يستطيع البعد عن الخطأ .