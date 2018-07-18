القبض على تشكيل عصابي من 7 أشخاص لارتكابه جرائم سرقة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي من 7 أشخاص ” 3 مواطنين وباكستانيان وسوري وسوداني ” ؛ لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة مركبات واستخدامهم في السطو على مراكز ومحال تجارية، وسرقة كيابل نحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه ضبط بحوزة هذا التشكيل العصابي 282 حبة كبتاجون و ٢،٥ كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما أقروا بارتكاب 124 جريمة سطو وسرقة وجرة إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.