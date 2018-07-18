القبض على تشكيل عصابي من 7 أشخاص لارتكابه جرائم سرقة بالرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي من 7 أشخاص ” 3 مواطنين وباكستانيان وسوري وسوداني ” ؛ لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة مركبات واستخدامهم في السطو على مراكز ومحال تجارية، وسرقة كيابل نحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه ضبط بحوزة هذا التشكيل العصابي 282 حبة كبتاجون و ٢،٥ كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما أقروا بارتكاب 124 جريمة سطو وسرقة وجرة إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 40 دقيقة
المدينة الفاشلة
– الرقابة على العمالة الوافدة السائبة .
– الرقابة على الكفيل .
– الرقابة العمالية والإجتماعية على العمالة الوافدة ” العاطلة ” .
– تنظيم وحسابات المالية والدخل للعمالة الوافدة مثل حساب المواطن .
ماجد[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمدلله لتمام الامساك بهم
عمار[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يجازيهم الف خير علي مجهودهم الرائع ويقويهم ويعينهم يااااارب