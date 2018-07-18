بالصور.. لقطة عفوية للأمير لويس بأحضان كيت ميدلتون

لندن(صدى):

رصدت إحدى الصور لقطة مبهجة للأمير لويس وهو داخل أحضان والدته الدوقة كيت ميدلتون، حيث تم إلتقاط الصورة للأمير وهو في حالة سعادة واضحة.

ويُعتقد أن هذه الصورة هي الأفضل للأمير لويس خاصة وأنه كان نائمًا طوال حفل تعميده بقصر ” سانت جورج ” ، وكان يرتدي نسخة مشابهة مطابقة لرداء التعميد الملكي المصنوع من الدانتيل الفاخر والذي تم إنشاؤه بعام1841.

وكان قصر ” كينسينجتون ” قد نشر 4 صور رسمية للعائلة مع الأمير لويس، والذي قام بالتقاطها المصور مات بورتيوس بحدائق ” كلارنس هاوس ” .