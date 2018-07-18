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بالفيديو.. رد فعل غريب من ميلانيا ترامب عقب مصافحتها ” بوتين “

بالفيديو.. رد فعل غريب من ميلانيا ترامب عقب مصافحتها ” بوتين “
ترجمة _ سمية سليم(صدى):

التقطت عدسات الكاميرات، رد فعل ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، بعدما صافحة الرئيس الروسي فيلادمير بوتين خلال القمة التي عقدت بين زوجها و ” بوتين ” في هلسنكي العاصمة الفنلدنية.

وانتشرت مقاطع فيديو، تظهر ملامح وجه ميلانيا ترامب عقب مصافحتها لـ ” بوتين ” مباشرة، فبالرغم من صعوبة التكهن بما كان يدور في رأسها أنذاك إلا أن أكثر التكهنات شيوعًا كان ” الخوف ” .

واعتبر المراقبون، أن رد فعل ميلانيا يعكس حالة العلاقات السياسية المشحونة بين الرئيسين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3373 ] نشر منذ 10 دقائق

طبيعي

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق

شي طبيعي تكون لديها رهبة لانها اول مرة تصافح رييس دولة منافس لامريكا.

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