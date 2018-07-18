السماح لشركة زين الكويتية بتنفيذ حكم ضد ” مصنع البلاستيك السعودي “

عادل الحربي(صدى):

قضت محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، بالسماح لشركة ” الاتصالات المتنقلة – زين الكويت ” بتنفيذ الحكم الصادر ضد ” مصنع البلاستيك السعودي ” بدفع 527 مليون دولار، داخل المملكة المتحدة.

من جانبها، أشارت الشركة العمانية للاتصالات ” عمانتل ” في بيان لها، إلى أن هذا الحكم من شأنه تعزيز موقف شركة ” زين الكويت ” أمام المحاكم المختصة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما أوضحت أن محكمة أول درجة بالسعودية كانت قد أصدرت حكما قابلا للاستئناف ضد شركة زين في ذات موضوع النزاع، موضحة أنها تملك 22 % من رأسمال شركة زين، كما أن ” زين الكويت ” تمتلك 37 % من رأسمال شركة زين السعودية.

يذكر أن ” مصنع البلاستيك السعودي ” أحد مؤسسي شركة ” زين السعودية ” وتبلغ ملكيته فيها نحو 5.84 %.