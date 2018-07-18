ضبط شخص حول منزله لمؤسسة مقاولات وبناء غرب الدمام
تمكنت بلدية غرب الدمام، ممثلة في إدارة الرقابة والنظافة العامة، من ضبط صاحب منزل بين الأحياء السكنية، قام بتحويل منزله إلى مقر لمؤسسة مقاولات وبناء، مما تسبب في مضايقة الجوار.
وأكدت بلدية غرب الدمام، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صباح اليوم الأربعاء، أنه قد تم إغلاق الموقع، وتحويل المخالف إلى الإدارات المختصة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.
ماجد[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله علي وجود الرقابه لدينا
همس[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم خير علي مجهودكم الرائع
qlq[ عدد التعليقات: 3373 ] نشر منذ 25 دقيقة
شهرو فيه مع تدبيل الغرامة